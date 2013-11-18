Авіакомпанія: до розбитого "Боїнга" не було претензій

Про це заявила керівник прес-служби авіакомпанії "Татарстан" Гульназ Мінніханова, повідомляє Російська служба ВВС.

За її словами, літак у неділю здійснив кілька рейсів. З Казані "Боїнг" здійснив політ за маршрутом Казань-Єреван-Казань, після чого вилетів до Москви і мав повернутися до Казані.

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Як повідомила Мінніханова, літак між рейсами проходив оперативне техобслуговування, і неполадок виявлено не було. Попередні рейси були виконані в штатному режимі.

Представниця авіакомпанії також заявила, що обидва пілоти мали великий досвід роботи - понад 20 років льотного стажу.

Нагадаємо, у результаті авіакатастрофи в міжнародному аеропорту Казані в неділю загинули 50 людей.

У Татарстані понеділок буде оголошено днем ​​жалоби.