В Тихому океані сталося виверження підводного вулкана

Метеорологічне агентство Японії повідомило про перше з 1974 року виверження підводного вулкана в районі безлюдного острова Нісіносіма в Тихому океані, що входить у ланцюг островів Огасавара.

Як передає РІА «Новости», згідно з інформацією на сайті Метеорологічного агентства Японії, активність вулкана була зафіксована о 10.20 за місцевим часом військовослужбовцями військово-морських сил самооборони країни.

Стовп диму в районі виверження піднімається на 600 метрів над поверхнею моря. Окрім цього, зафіксовано утворення нової суші діаметром близько 200 метрів.

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Метеорологічне агентство не виключило, що виверження може тривати ще якийсь час, і винесло відповідне попередження для всіх повітряних і морських суден, що знаходяться в цьому регіоні.

Острів Нісіносіма, розташований за 1000 кілометрів на південь від Токіо, також утворився після виверження підводного вулкана в 1974 році. Його довжина становить близько 800 метрів, а ширина - близько 500 метрів.