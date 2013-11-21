У прокуратурі Ставропілля назвали звинувачення на адресу Єсеніна "особистою думкою" співробітника

Про це повідомляє офіційний сайт прокуратури краю.

"Відповідність освітньому процесу творів Сергія Єсеніна, Володимира Набокова та інших письменників не є предметом прокурорської перевірки, будь-які акти реагування не вносилися. Офіційних повідомлень на цю тему прокуратурою краю не робилося", - сказано в повідомленні.

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У той же час, в відомстві не заперечують факту висловлювань старшого помічника прокурора краю Курбангалі Шаріпова про те, що роботи Єсеніна, Набокова і деяких інших авторів шкідливі для психіки школярів.

"Наведені журналістами висловлювання старшого помічника прокурора краю з нагляду за виконанням законів про неповнолітніх та молоді Курбангалі Шаріпова є його особистою думкою, а не офіційною позицією прокуратури краю", - заявили в прокуратурі.

В даний час щодо Курбангалі Шаріпова розпочали службову перевірку, сказано в повідомленні.