У Росії прокуратура зажадала вилучити зі шкільних бібліотек Єсеніна та Набокова

Про це повідомив РІА Новости старший помічник прокурора краю з нагляду за виконанням законів про неповнолітніх та молоді Курбангалі Шаріпов.

Як повідомлялося раніше, під час перевірки літератури у шкільних бібліотеках прокурори виявили "книги, не сумісні з завданнями освітнього процесу", що містять містику, еротику та жахи.

"Прокуратура зажадала вилучити із загального доступу книги низки авторів, зокрема, твори Набокова, в яких є містика, а також Єсеніна з його хуліганськими віршами. Школярам рано читати такі книги", - уточнив співрозмовник агентства. За його словами, література зазначених авторів негативно впливає на неповнолітніх, пробуджуючи в них "острах темряви, привидів, нічні жахи і створюючи проблеми у спілкуванні між однолітками".

На тему: Росіянин заявив на ліхтарний стовп за пропаганду гомосексуалізму (фото)

"У нас зараз, якщо подивитися зведення, діти в 9-12 років грабунки скоюють. Як по -вашому, чого вони начиталися?" - додав Шаріпов. Він зазначив, що на вимогу прокуратури шкідливі книги мають бути прибрані з бібліотечних полиць в закриті шафи або кабінет директора, щоб доступ до них мав тільки дорослий персонал навчального закладу.

Серед заборонених авторів, за результатами прокурорської перевірки, виявилися також Даніела Стіл, Жюльєтта Бенцоні, Кейт Тірнан, Шарон Кріч, Сергій Сілін і Андрій Левицький. На думку старшого помічника прокурора краю, ця література могла опинитися на полицях бібліотеки завдяки спонсорам навчальних закладів, що привозять книги в подарунок.

За словами Шаріпова, протягом місяця адміністрації шкіл повинні відзвітувати про вилучення шкідливих книг із загального доступу, після чого наглядове відомство може повторити перевірку.