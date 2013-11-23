Кількість загиблих при обваленні ТЦ в Ризі зросла до 52
11:44, 23 листопада 2013Світ
812 0
Кількість загиблих при обваленні будівлі супермаркету в Ризі зросла до 52. Серед загиблих - три рятувальники.
Торговий центр Maxima, Рига / Фото: LETA
Постраждали 40 чоловік, 29 чоловік перебувають в лікарні - багато хто з них госпіталізовані у тяжкому стані. Точна кількість людей, які опинилися під завалами, невідома.
На тему: Обвалення ТРЦ у Ризі: кількість жертв досягла 33, в Латвії оголошено жалобу
Як припускає мер Риги Ніл Ушаков, під завалами можуть перебувати 30 чоловік, передає РІА «Новости» з посиланням на Державну пожежно-рятувальну службу.
Стіна будівлі торгового центру мережі "Максима" і дах обвалилися 21 листопада ввечері. Площа обвалення становила 500 квадратних метрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter