Кількість загиблих при обваленні ТЦ в Ризі зросла до 52

Постраждали 40 чоловік, 29 чоловік перебувають в лікарні - багато хто з них госпіталізовані у тяжкому стані. Точна кількість людей, які опинилися під завалами, невідома.

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Як припускає мер Риги Ніл Ушаков, під завалами можуть перебувати 30 чоловік, передає РІА «Новости» з посиланням на Державну пожежно-рятувальну службу.

Стіна будівлі торгового центру мережі "Максима" і дах обвалилися 21 листопада ввечері. Площа обвалення становила 500 квадратних метрів.