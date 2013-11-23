Майже півсотні людей загинули в результаті вибуху на нафтопроводі в Китаї

У п'ятницю в 10:30 ранку за місцевим часом (4:30 за Києвом) під час ремонту трубопроводу, що належить найбільшій в КНР нафтохімічної компанії Sinopec, прогримів вибух.

Як стало відомо, причиною НП став витік нафтопродуктів під час лагодження трубопроводу.

Згідно з повідомленнями Центрального китайського телебачення, в результаті вибуху на території заводу утворилася гігантська воронка, в яку впала вантажівка. Щоб уникнути займання незгорілих нафтопродуктів, пожежники регулярно поливають місце вибуху водою.

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Про це повідомляє ІТАР-ТАСС за інформацією агентства Синьхуа.

Китайські ЗМІ також повідомляють про витік нафти в море. Зараз площа нафтової плями становить близько 3 тисяч кв. метрів. На боротьбу з ним кинуті 22 спеціальних судна, 10 риболовецьких шхун, 6 патрульних катерів.

Вибух на нафтопроводі став причиною евакуації 18 тисяч людей. Через аварію в міському районі Хуандао була перервана подача води, газу та електроенергії. Після вибуху місцева влада роздає жителям продукти харчування, воду і свічки. На місцевий ринок були доставлені 17 тонн овочів. В даний час подача електроенергії в район відновлена.