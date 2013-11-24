Іран погодився заморозити ядерну програму

На цей період Тегеран узяв зобов'язання не встановлювати нові центрифуги на заводі в Фордо, а також не використовувати центрифуги в Натанзі.

Угода передбачає зупинку робіт над ядерним реактором в Аракі , а також зобов'язує Іран надати інспекторам МАГАТЕ щоденний доступ до заводів в Фордо і Натанце , повідомляє Лента.ру. Виступаючи на прес -конференції за підсумками переговорів , міністр закордонних справ Ірану Мохамед Джавад Заріф заявив , що право Тегерана збагачувати уран до певного рівня було схвалено міжнародною спільнотою , проте держсекретар Джон Керрі спростував його слова.

Тим часом про право Ірану проводити збагачення до рівня п'яти відсотків, як зазначає AFP , йдеться в заяві Білого дому. За словами держсекретаря США Джона Керрі, у разі дотримання цих умов після закінчення шестимісячного періоду з Ірану можуть бути зняті економічні санкції, накладені в зв'язку з ядерною програмою Тегерана. Частина санкцій буде знята вже після укладення угоди, за даними Agence France -Presse, в економічному вираженні вони складуть для Ірану прибуток у розмірі 7 мільярдів доларів. Керрі назвав угоду першим кроком у вирішення ситуації навколо ядерних досліджень Ірану, які , як припускають західні держави, можуть мати військовий характер.

Також Керрі зазначив, що за умовами угоди Іран повинен буде знищити весь збагачений до 20 відсотків уран, кількість якого оцінюється в 200 кілограмів.