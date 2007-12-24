В`язень-терорист тримає у напрузі всю Бельгію

Стан підвищеної терористичної небезпеки збережеться у Бельгії до 2 січня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив 23 грудня директор Центру криз Міністерства внутрішніх справ Бельгії Алєн ЛЕФЕВР.

“Повідомлення, яке ми хотіли би сьогодні передати, у тому, що загроза терористична залишається постійною, що ми повинні бути уважними, що ми повинні сприймати це серйозно і продовжити заходи безпеки”, - сказав він.

За даними Координаційного центру аналізу загроз, існують дані щодо можливості підготовки терористичної атаки у центрі Брюсселя.

Підвищені заходи безпеки були запроваджені минулого тижня одразу після появи повідомлень про підготовку втечі із в’язниці в Арлоні засудженого за тероризм тунісця Нізара ТРАБЕЛСІ, якого одразу після повідомлення було переведено до іншої в’язниці, а у в’язниці в Арлоні відбувся детальний обшук з метою знайти сліди підготовки до втечі. У рамках розслідування цієї справи були затримані 14 осіб, які потім були звільнені. Минулої п’ятниці у бельгійській газеті “La Dernière Heure” було оприлюднено листа Н.ТРАБЕЛСІ, у якому той заявив про те, що Брюссель не є і не буде ціллю для здійснення терористичних нападів. Водночас, Центр криз Міністерства внутрішніх справ Бельгії заявив, що має інформацією з інших джерел про можливість підготовки терористичних нападів у столиці Бельгії.

Зараз в центрі міста, яке готується відзначати Різдво та Новий рік, працюють посилені наряди поліції.