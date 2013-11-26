У Сирії невідомі викрали журналістів зі Швеції

За словами представника шведського МЗС Катаріни Аксельссон, журналісти були викрадені в суботу, коли вже покидали країну, пише РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

Вона відмовилася надати будь подробиці події, сказавши, що співробітники посольства Швеції в Лівані намагаються знайти додаткову інформацію про долю журналістів.

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Представник відомства не назвала імена викрадених. При цьому шведська газета Dagens Nyheter заявила, що мова йде про стрінгера видання в Парижі Магнуса Фалькехеде і фотографа-фрілансера Нікласа Хаммарстроме.

Через конфлікт, що почався в 2011 році в Сирії, ця близькосхідна країна стала однією з найнебезпечніших для журналістів. Базується в Нью-Йорку Комітет захисту журналістів заявляє, що щонайменше 30 журналістів насильно утримуються різними угрупованнями, більше 50 були вбиті з початку 2011 року.

Збройний конфлікт між владою та опозицією триває в Сирії з березня 2011 року. За цей час в країні, за даними ООН, загинули близько 100 тисяч осіб. Влада Сирії заявляє, що зіштовхується з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.