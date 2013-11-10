У Сирії війська влади та опозиції уклали перемир'я

Це перше перемир'я між конфліктуючими сторонами за тривалий час, передає Reuters.

Воно оголошено під час другого дня роботи конференції Національного комітету сирійських революційних і опозиційних сил (НКСРОС), повідомляє Росбалт.

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Тим часом, зазначимо, напередодні стало відомо, що НКСРОС готова взяти участь у конференції "Женева-2".

"У світлі угоди, підписаної в Лондоні США, Францією, Туреччиною і ще 11 країнами, ми готові взяти участь у другій женевської конференції", - заявив прес-секретар коаліції Халід ель Саліх перед початком засідання коаліції у Стамбулі.

За його словами, коаліція вітає будь-яку ініціативу, яка "буде перешкоджати Башару Асаду знищувати людей".