У Сирії війська влади та опозиції уклали перемир'я
Урядові війська і бойовики сирійської опозиції домовилися про перемир'я для забезпечення продовольством і предметами першої необхідності населення контрольованого опозицією населеного пункту Кудсайя поблизу Дамаска.
Це перше перемир'я між конфліктуючими сторонами за тривалий час, передає Reuters.
Воно оголошено під час другого дня роботи конференції Національного комітету сирійських революційних і опозиційних сил (НКСРОС), повідомляє Росбалт.
Читайте також: У Сирії урядові війська відвоювали у повстанців передмістя Дамаска
Тим часом, зазначимо, напередодні стало відомо, що НКСРОС готова взяти участь у конференції "Женева-2".
"У світлі угоди, підписаної в Лондоні США, Францією, Туреччиною і ще 11 країнами, ми готові взяти участь у другій женевської конференції", - заявив прес-секретар коаліції Халід ель Саліх перед початком засідання коаліції у Стамбулі.
За його словами, коаліція вітає будь-яку ініціативу, яка "буде перешкоджати Башару Асаду знищувати людей".