Кількість загиблих в Японії в результаті зсуву збільшилася до 5 осіб

Кількість загиблих в результаті зсуву в японській префектурі Акіта на північному заході острова Хонсю минулого тижня зросла до п'яти, повідомило агентство Кіодо з посиланням на місцеве поліцейське управління, передає РІА Новости.

Інцидент стався в префектурі на одному з дорожніх будівництв. Під завалами опинилися п'ять робітників. Поліція повідомила про загибель однієї людини, інші четверо вважалися зниклими без вісті.

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У вівторок поліція заявила про те, що виявлені і впізнані тіла всіх п'ятьох.

Зсув був викликаний сильними дощами.