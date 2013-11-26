Кількість загиблих в Японії в результаті зсуву збільшилася до 5 осіб
08:15, 26 листопада 2013Світ
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Кількість загиблих в результаті зсуву в японській префектурі Акіта на північному заході острова Хонсю минулого тижня зросла до п'яти
Зсув у Японії був викликаний сильними дощами / Фото : moole.ru
Кількість загиблих в результаті зсуву в японській префектурі Акіта на північному заході острова Хонсю минулого тижня зросла до п'яти, повідомило агентство Кіодо з посиланням на місцеве поліцейське управління, передає РІА Новости.
Інцидент стався в префектурі на одному з дорожніх будівництв. Під завалами опинилися п'ять робітників. Поліція повідомила про загибель однієї людини, інші четверо вважалися зниклими без вісті.
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У вівторок поліція заявила про те, що виявлені і впізнані тіла всіх п'ятьох.
Зсув був викликаний сильними дощами.
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