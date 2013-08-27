У Криму на пагорбі, де ночувала туристична група, стався зсув, 1 загиблий (фото)

Трагедія сталася біля гори Алчак-Кая, повідомляє прес-служба кримського управління ДСНС.

Туристична група - 17 осіб - зупинилася на нічліг на верхівці пагорба. О 04.42 надійшла інформація про те, що з невідомих причин стався зсув великого пласту землі.

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Унаслідок зсуву загинув 18-річний хлопець з Кривого Рогу. Також постраждав 34-річний житель Судака. Його було доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку.