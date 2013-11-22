Кількість загиблих внаслідок тайфуну на Філіппінах перевищила 5 тисяч осіб
16:29, 22 листопада 2013Світ
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Загальні збитки наразі оцінюють у 294 мільйони доларів.
Тайфун завдав шалених збитків Філіппінам / Фото: twitter.com/IvanCNN
Влада Філіппін повідомила про те, що кількість загиблих внаслідок тайфуну «Хайянь» перевищила 5 тисяч осіб.
Таким чином, це стихійне лихо стало найбільшим в історії країни, повідомляє Радіо «Свобода».
Тайфун розпочався на Філіппінах 8 листопада, швидкість вітру подекуди сягала 300 кілометрів на годину. «Хайянь» спричинив сильні шторми, які зруйнували загалом понад мільйон домівок.
Загальні збитки наразі оцінюють у 294 мільйони доларів. Понад півтори тисячі людей донині вважаються зниклими безвісти, 4 мільйони залишилися без даху над головою.
Як повідомляв УНІАН, за оцінками ООН, понад 13 млн осіб постраждали від тайфуну на Філіппінах, серед них - 5 млн дітей.
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