Кількість загиблих внаслідок тайфуну на Філіппінах перевищила 5 тисяч осіб

Влада Філіппін повідомила про те, що кількість загиблих внаслідок тайфуну «Хайянь» перевищила 5 тисяч осіб.

Таким чином, це стихійне лихо стало найбільшим в історії країни, повідомляє Радіо «Свобода».

Тайфун розпочався на Філіппінах 8 листопада, швидкість вітру подекуди сягала 300 кілометрів на годину. «Хайянь» спричинив сильні шторми, які зруйнували загалом понад мільйон домівок.

Загальні збитки наразі оцінюють у 294 мільйони доларів. Понад півтори тисячі людей донині вважаються зниклими безвісти, 4 мільйони залишилися без даху над головою.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками ООН, понад 13 млн осіб постраждали від тайфуну на Філіппінах, серед них - 5 млн дітей.