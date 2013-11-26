З четвертого енергоблоку "Фукусіми" дістають відпрацьоване паливо

08:30, 26 листопада 2013
Світ
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Нинішня операція ускладнюється поганою видимістю в басейні четвертого енергоблоку, куди в результаті вибухів потрапило багато дрібних уламків будівлі.

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Ліквідатори на аварійній японській АЕС "Фукусіма-1" приступили до вкрай небезпечної операції з вилучення відпрацьованого ядерного палива з басейну на верхньому поверсі четвертого енергоблоку, сильно постраждалого навесні 2011 року від вибухів водню. Радіоактивне випромінювання на поверхні відпрацьованих стрижнів в кілька тисяч разів перевищує гранично допустимі показники, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Як повідомили в прес-службі оператора АЕС, енергетичної компанії "Токіо електрик пауер" (ТЕПКО), в воду басейну на четвертому енергоблоці 25 листопада був занурений контейнер. Спеціальний механічний маніпулятор буде один за іншим поміщати туди збірки відпрацьованого ядерного палива довжиною 4,5 метра і вагою приблизно 300 кг кожна. Після цього герметично закритий контейнер зі стрижнями загальною вагою 910 тонн помістять в більш безпечний басейн, розташований в 100 метрах від енергоблоку. На цю операцію піде приблизно тиждень. За ходом робіт стежить група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Крім ризику потрапляння в атмосферу великої кількості радіоактивних речовин у разі пошкодження стрижнів або розгерметизації контейнера, нинішня операція ускладнюється поганою видимістю в басейні четвертого енергоблоку, куди в результаті вибухів потрапило багато дрібних уламків будівлі.

Потерпілий від вибухів четвертий енергоблок останнім часом зміцнили, однак потенційно його будівля може обрушитися у разі нового сильного землетрусу. Тому витяг вкрай радіоактивних паливних збірок звідти вважається зараз найбільш екстреним завданням. Всього в басейні четвертого енергоблоку перебуває понад 1,5 тис паливних елементів. Минулого тижня були витягнуті і успішно переміщені перші 22 таких стрижня.

Після робіт на четвертому енергоблоці, які планується завершити до кінця 2014 року, співробітники станції мають намір приступити до вилучення збірок відпрацьованого ядерного палива з басейнів на верхніх поверхах трьох інших постраждалих енергоблоків, де їх значно менше. Як очікується, повністю ці роботи будуть завершені до кінця 2015 року.

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