Саркозі на Різдво їде до Єгипту і гостюватиме у шейха

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ проведе свої різдвяні канікули в Єгипті.

Як повідомляє французька “Le Figaro”, сьогодні Президент Франції планує відвідати дитячий шпиталь в Некері, однак подальша програма перебування в Єгипті прес-службою Президента Франції не розголошується.

Водночас, за даними французького видання “Le Parisien”, сьогодні Н.САРКОЗІ планує зустрітися в Єгипті зі своєю новою “супутницею” Карлою БРУНІ, а 25 грудня в Луксорі до них приєднаються мати Президента Андре та один з його синів. В Луксорі Н.САРКОЗІ проведе день за програмою, спеціально підготовленою міністром культури Єгипту Фаруком ХОСНІ, після чого Президент Франції разом з рідними відбуде до Шарм-Ель-Шейху, де проживатиме на віллі, що належить шейху Абу-Дабі. Не виключено, що до Президента приєднається і міністр закордонних справ Франції Бернар КУШНЕР разом зі своєю подругою Крустін ОКРЕН.

30 грудня Н.САРКОЗІ планує зустрітися з Президентом Єгипту Хосні МУБАРЕКОМ, а 31-го – прибути до Парижу для того, щоб у прямому ефірі звернутися до французів з нагоди Нового року.