Бомбардувальники США вторглися до зони протиповітряної оборони Китаю

ВПС КНР відстежували політ двох американських бомбардувальників B-52 через повітряний простір над Східно-Китайським морем, який увійшов до створеної Пекіном зону ППО, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву Міноборони країни, передає РІА Новости.

За повідомленнями ЗМІ, бомбардувальники B-52 увійшли в зону в ніч на середу без повідомлення, як того вимагає китайська сторона.

Китай кілька днів тому ввів на цій території розпізнавальну зону протиповітряної оборони, що викликало протести з боку Токіо і Вашингтона.

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"ВПС Китаю відстежували політ протягом всього маршруту і своєчасно ідентифікували (їх) як американські повітряні судна. Китайська сторона має можливість ефективно здійснювати контроль повітряного руху в позначеному просторі", - йдеться в заяві.

Раніше держдепартамент США заявив, що заходи Китаю спрямовані на зміну статус-кво у Східно-Китайському морі, загрожують підвищити напруженість в регіоні і створити ризик інцидентів.

За інформацією американських ЗМІ, на борту двох стратегічних бомбардувальників зброї не знаходилося, а політ був навчально-тренувальним.