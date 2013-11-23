Китай ввів спеціальну зону протиповітряної оборони

Міністерство оборони КНР в суботу опублікувало карту зони протиповітряної оборони та обов'язкової ідентифікації повітряних суден над Східно-Китайським морем, в яку виявився включеним простір над спірними островами Сенкаку (Дяоюйдао), повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.

На тему: ЗМІ: Японія хоче відстоювати спірні острови за допомогою нових ракет

Згідно з вимогами, які встановив Пекін відносно зазначеної зони, всіповітряні судна заздалегідь зобов'язані надавати ідентифікаційну інформацію і дані про свій маршрут. У разі відмови китайська сторона залишає за собою право застосовувати заходи військового характеру, повідомляє РИА Новости.

Вимоги набирають чинності з 23 листопада.

Суперечка між КНР і Японією про приналежність островів Сенкаку (Дяоюйдао) ведеться з початку 1970-х років. Японія стверджує, що займає острови з 1895 року, а до того часу вони нікому не належали. Китай наполягає на тому, що острови були включені до складу китайської імперії ще 600 років тому.

Територіальна суперечка загострилася в середині 2012 року, коли японський уряд оголосив про націоналізацію островів. По Китаю прокотилася хвиля антияпонських демонстрацій, а лідери країни висловили готовність застосовувати будь-які засоби для захисту територіальної цілісності та суверенітету КНР над островами.