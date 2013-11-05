У Microsoft заявляють, що Google читає всі електронні листи користувачів
У корпорації заявили, що Google читає абсолютно всю пошту своїх користувачів і використовує конфіденційну інформацію для надання рекламних послуг. У Google звинувачення категорично відкидають.
У Microsoft вважають, що ключові слова, взяті фахівцями Google з листів, дозволяють компанії покращувати таргетування реклами. Зокрема, якщо в листі вживається слово «кішка», то на сторінці Gmail з'являється реклама кормів для тварин і засобів по догляду за домашніми вихованцями. Якщо користувач згадував у електронному листі слово «розлучення», то з'являлася реклама про адвокатів, що спеціалізуються на шлюборозлучних процесах, пише Russia Today із посиланням на The Telegraph.
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Microsoft створив спеціальний сайт keepyouremailprivate.com, на якому «користувачі можуть ознайомитися з прикладами того, як Google використовує електронні листи для отримання вигоди», відзначає видання . «Ми не переглядаємо вашу пошту, щоб продавати рекламу», - заявили в Microsoft, зазначивши, що поштовий сервіс Outlook в цьому плані вигідно відрізняється від Gmail.
У Google ці звинувачення повністю відкидають. «Компанія не використовує конфіденційну інформацію, відомості про расу, релігії та сексуальної орієнтації для таргетування реклами», - заявив офіційний представник корпорації.