Киргизстан готовий приєднатися до Митного союзу - спікер

Про це заявив спікер парламенту республіки Асилбек Жеенбеков в четвер на засіданні бюро міжпарламентської асамблеї Євразійського економічного співтовариства (МПА ЄврАзЕС), передає РІА Новости.

"Киргизька сторона послідовно рухається у напрямку приєднання до Митного союзу. Приєднання до Митного союзу має багато позитивних складових. Поряд з цим очікуються і певні складнощі на початковому етапі, у вирішенні яких киргизька сторона розраховує на розуміння і підтримку держав - членів Митного союзу", - наводить слова Жеенбекова прес-служба Жогорку Кенеша (однопалатний парламент) республіки.

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За даними прес-служби, під час засідання в Санкт -Петербурзі парламентарії країн ЄврАзЕС заслухали інформацію про цілі, завдання та основні напрямки узгодженої агропромислової політики держав Митного союзу і Єдиного економічного простору. Були обговорені актуальні питання зближення і гармонізації законодавств держав-учасниць, зокрема, було заслухано інформацію про реалізацію плану спільних заходів МПА ЄврАзЕС і Євразійської економічної комісії.

Раніше влада Киргизії заявила про політичне рішення щодо приєднання республіки до МС і ЄЕП Росії, Білорусі та Казахстану. До кінця нинішнього року має бути затверджена "дорожня карта" цього процесу.

Киргизія є парламентською республікою, яку очолює прем'єр-міністр, який призначається Жогорку Кенеша країни.