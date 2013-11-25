Рибак: питання вступу до МС тепер не на часі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Питання Митного союзу, вступу в Митний союз Україна на сьогоднішній день не розглядає”, - сказав спікер.

Він підкреслив, що «ми залишаємося з тим, що нам треба все зробити, щоб Україна, яка є і живе в Європі, щоб у неї були європейські стандарти, і щоб ми все зробили, щоб ми були в європейській сім`ї”.

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Голова ВР наголосив, що на сьогодні Україна “домашнє завдання перед ЄС виконала”.

За його словами, «дехто говорить, що не такий парламент, що поганий парламент, але це їх проблеми».

«Цей парламент за рік прийняв всі закони, які були на полицях Верховної Ради 10 років», - заявив Рибак.

Перед тим Рибак заявив, що Верховна Рада може розглянути постанову про відставку уряду, але голосів для рішення немає.

Як відомо, 21 листопада уряд вирішив призупинити процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з ЄС.

У зв'язку з цим рішенням, починаючи з 21 листопада, в різних куточках України та світу почалися масові протести, які тривають досі.