Ющенко: найближчими днями Україна стане членом СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна вже найближчим часом стане членом Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, представляючи нового міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА перед співробітниками міністерства.

«Переконаний, що найближчими днями або тижнями Україна стане членом СОТ», - сказав Президент.

За його словами, одразу після цього Україна буде ініціювати закінчення переговорів щодо поглибленої угоди між нашою державою та ЄС. «Вінцем цього буде асоційоване членство України в ЄС. Ми все зробимо, щоб ця сюжетна лінія увінчувала цей процес», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, глава держави висловив думку, що не пізніше другого кварталу наступного року відбудуться переговори між Україною та ЄС щодо формування зони вільної торгівлі. «У мене є велике відчуття, що в першому чи другому кварталі 2008 року ми невідкладно розпочнемо переговори з ЄС щодо встановлення зони вільної торгівлі», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Європейський Союз висунув останню вимогу щодо вступу України до Світової організації торгівлі - Києву необхідно, ще до вступу в організацію (вперше в світовій практиці), переглянути регулювання експортних мит. Україна заявила про готовність не тільки зберегти нинішні рівні експортних мит, а й знизити ці ставки на п`ять товарних груп, чутливих для ЄС, аж до відмови від експортного мита після вступу до СОТ і набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом.

Через неузгодженість цього питання зірвався графік вступу України до СОТ. Таким чином, Україні вступити до СОТ у 2007 році, як очікувалося раніше, не вдасться.