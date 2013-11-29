ЄС і Вірменія заявили про поновлення плану спільних дій

"ЄС і Вірменія визнали, що вони завершили переговори щодо Угоди про асоціацію, зокрема про глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, але не розпочинатимуть її парафування у зв'язку з новими міжнародними зобов'язаннями Вірменії. Вони згодні з необхідністю поновити план дій ЄС-Вірменія у рамках програми "Східне партнерство", - зазначається в заяві, оприлюдненій прес-службою вірменського зовнішньополітичного відомства, яку цитує РІА Новости.

У заяві наголошується, що Євросоюз і Вірменія підтримують тісні зв'язки і знову підтверджують свою прихильність подальшому розвитку і зміцненню всебічної співпраці в усіх областях, що представляють взаємний інтерес в рамках "Східного партнерства".

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Обидві сторони висловили прихильність подальшій співпраці, спрямованій на постійне вдосконалення демократичних інститутів і судової системи, заохочення прав людини і верховенства закону, належного управління, боротьби з корупцією, зміцнення громадянського суспільства, розширення торгівлі і інвестицій.