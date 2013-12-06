Помер Нельсон Мандела
00:48, 06 грудня 2013Світ
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Екс-президент ПАР Нельсон Мандела помер у віці 95 років
Нельсон Мандела помер у віці 95 років / Фото gov.za
Про його смерть оголосив президент ПАР Джейкоб Зума, передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.
На початку червня Мандела потрапив до лікарні з рецидивом легеневої інфекції. У листопаді уряд ПАР підтвердило, що він знаходиться в стабільно критичному стані.
Мандела став першим в історії чорношкірим президентом ПАР. Він керував державою з травня 1994 по червень 1999 року. У молодості за свою активну діяльність проти режиму апартеїду він провів у в'язниці 27 років. У 1993 році Мандела був нагороджений Нобелівською премією миру.
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