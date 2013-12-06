Влада ПАР проведе державний похорон Нельсона Мандели

Чинний глава держави Джейкоб Зума також оголосив, що в ПАР будуть приспущені державні прапори - до похорону, передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

У промові до нації, виголошеній по південноафриканському телебаченню, Зума повідомив, що Мандела помер від тривалої хвороби легенів у своєму будинку в Йоганнесбурзі, де перед смертю зібралися майже всі його родичі.

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Як передає телеканал CNN з посиланням на джерела в південноафриканському уряді, похорон Нельсона Мандели відбудуться не раніше ніж через тиждень у селі, де він народився 95 років тому.

Як повідомили джерела, протягом трьох-чотирьох днів тіло Мандели буде доставлено у військовий госпіталь і забальзамоване. Панахида за екс-президентом відбудеться на футбольному стадіоні в Йоганнесбурзі, де в 2010 році відбулася фінальна гра чемпіонату світу. Очікується, що на церемонії будуть присутні глави низки держав.

Потім з Йоганнесбурга, де помер Мандела, його для прощання перевезуть до столиці країни Преторію. Тіло Мандели під прозорим куполом буде поміщено в резиденції південноафриканського уряду. Наступного тижня, ймовірно, 12 або 13 грудня військовий літак доставить тіло першого чорношкірого лідера ПАР в село Куну, де він народився і яке просив зробити місцем останнього спочинку. Похорон також відвідають багато світових лідерів.

Мандела став першим в історії чорношкірим президентом ПАР. Він керував державою з травня 1994 по червень 1999 року. У молодості за свою активну діяльність проти режиму апартеїду він провів у в'язниці 27 років. У 1993 році Мандела був нагороджений Нобелівською премією миру.