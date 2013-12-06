Обама й екс-президенти США приїдуть на похорон Мандели - агентство
07:48, 06 грудня 2013Світ
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Президент США Барак Обама, найімовірніше, приїде на похорон померлого напередодні колишнього президента ПАР Нельсона Мандели
Обама приїде на похорон Мандели / Фото gov.za
Про це повідомляє в п'ятницю РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.
За даними агентства, на похороні найвідомішого у світі борця проти апартеїду також будуть присутні екс-президенти США та відомі американські політики .
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Офіційна дата похорону поки не оголошена. Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела в південноафриканському уряді повідомив, що церемонія відбудеться не раніше, ніж через тиждень у селі Куну, де Мандела народився 95 років тому.
Наприкінці червня під час візиту в ПАР Обама не зміг особисто побачити Манделу, який тоді перебував у госпіталі, але зустрівся з його родиною.
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