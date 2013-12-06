Обама й екс-президенти США приїдуть на похорон Мандели - агентство

Про це повідомляє в п'ятницю РІА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

За даними агентства, на похороні найвідомішого у світі борця проти апартеїду також будуть присутні екс-президенти США та відомі американські політики .

На тему: Помер Нельсон Мандела

Офіційна дата похорону поки не оголошена. Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела в південноафриканському уряді повідомив, що церемонія відбудеться не раніше, ніж через тиждень у селі Куну, де Мандела народився 95 років тому.

Наприкінці червня під час візиту в ПАР Обама не зміг особисто побачити Манделу, який тоді перебував у госпіталі, але зустрівся з його родиною.