КНДР закрила в'їзд до столиці

За словами джерела, агенти північнокорейської розвідки та військові так часто перевіряють документи у людей на вулиці, що "важко просунутися навіть на сто метрів". Він додав, що приїжджим було наказано покинути Пхеньян, в'їзд для північнокорейців без столичної прописки заборонено, пише РІА Новости.

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Джерело повідомило, що північнокорейські громадяни живуть в постійному страху, побоюючись масових страт. З чуток, сім'я страченого минулого тижня дядька Кім Чен Ина в місті Вонсані провінції Канвондо також піддасться чищенні.

За словами глави Національної розвідувальної служби Південної Кореї Нам Чже Чжуна, в 2012 році в КНДР було проведено 16 публічних страт, в 2013 році їх було близько 40.

Минулої п'ятниці Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що дядько північнокорейського лідера Чан Сон Тхек, який довгий час очолював "регентську раду" при молодому правителі КНДР Кім Чен Ині, був страчений за вироком суду. Згідно із заявою ЦТАК, Чан Сон Тхек звинувачувався у спробі повалення влади.