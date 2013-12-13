Дядька лідера КНДР стратили за звинуваченням у держзраді

Про це передає в п'ятницю агентство Ренхап з посиланням на північнокорейські ЗМІ

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомляє, що смертний вирок щодо Чан Сон Тхека був приведений у виконання в четвер - після засідання спеціального військового трибуналу, пише РІА Новости.

Західні ЗМІ з посиланням на ЦТАК також повідомляють, що Чан Сон Тхек був страчений за звинуваченням у спробі повалення державної влади.

"Обвинувачений Чан згуртував шкідливі сили, сформував фракцію і в ролі ватажка такого угрупування намагався вчинити жахливий злочин - повалити державний лад", - цитує агентство Рейтер заяву ЦТАК. Раніше повідомлялося, що опальний функціонер звинувачується у фінансових зловживаннях і моральному розкладанні.

Дядько керівника КНДР Чан Сон Тхек вважався другою за могутністю людиною в північнокорейській державі. На думку ряду експертів, цей впливовий політик, який окрім іншого, очолював "регентську раду" при Кім Чен Ині, був відсторонений від влади молодим лідером КНДР, який бажав позбутися "сірого кардинала" і батьківських кадрів.