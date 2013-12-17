Очільник Чечні Рамзан Кадиров виграв автомобіль за "лайк" в Instagram

Ключі від автомобіля, зібраного в Аргуні на місцевому заводі "Чеченавто", йому вручили за те, що він раніше за всіх прокоментував і «лайкнув» фотографію голови Шалінського району в соцмережі, повідомляє Газета.ру.

У рамках конкурсу, який проводив голова Шалінського району Чечні Турпал-Алі Ібрагімов, потрібно було першим поставити «лайк» під фотографією на офіційному акаунті чиновника в соцмережі Instagram. У підсумку переможцем виявився саме Рамзан Кадиров.

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Але майже відразу після отримання розкішного подарунка Кадиров прийняв рішення передати автомобіль недавно побудованому дитячому садку в станиці Ассиновська, пояснивши свій вчинок віддаленістю станиці від Грозного.

«Напередодні ввечері я отримав її від свого брата Турпал-Алі Ібрагімова. Машина мені сподобалася. Але зрозумів, що завідувач дитсадком Жанні вона дуже необхідна, адже Ассиновська розташована далеко від Гоозного, а без машини завідувач довелося витрачати багато часу на поїздки», - написав Кадиров у своєму акаунті в Instagram (в цитаті відтворено орфографію та пунктуацію російського оригіналу).