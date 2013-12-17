У Франції зник племінник лідера КНДР - ЗМІ

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Parisien.

Онук покійного лідера КНДР Кім Чен Іра, 19-річний Кім Хан Соль, народився в Пхеньяні, проте переважну частину життя прожив з сім'єю за кордоном. Середню освіту він отримав в Боснії і Герцеговині, а пізніше перебрався для навчання до Франції. У телевізійному інтерв'ю 2012 року хлопець наважився назвати свого високопоставленого дядька «диктатором».

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Ім'я Кім Хан Соля пропало зі списку поштових адресатів гуртожитку університету через два дні після того, як Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило про страту Чан Сон Тхека, який є дядьком Кім Чен Ина. Родич очільника Північної Кореї був розстріляний за звинуваченням у спробі повалення влади. Він довгий час очолював «регентську раду» при молодому лідері.

Південнокорейська журналістка, яка прибула до навчального закладу до племінника очільника КНДР, не знайшла хлопця в його кімнаті. Пізніше журналістка зазнала ретельної перевірки документів з боку місцевих поліцейських.