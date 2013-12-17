ЗМІ КНДР влаштували найбільшу в історії чистку онлайн-архівів після страти дядька Кім Чен Ина

За даними порталу, з сайту Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК) видалені 35 тисяч статей корейською мовою і ще близько 75 тисяч статей іноземними мовами, повідомляє РИА Новости.

В архівах сайту можна знайти новини, що вийшли не раніше 1 жовтня 2013 року, тоді як більш ранні замітки, за винятком новин про Кім Чен Ина, стали недоступні, зазначає портал. На сайті друкованого органу Трудової партії Кореї "Нодон сінмун" з архівів зникли близько 20 тисяч статей. Це дозволяє говорити про скоординовану кампанії північнокорейських ЗМІ, зазначає портал.

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Повідомлення про чищення архівів з'явилося після того, як минулого тижня північнокорейський уряд оголосив про страту дядька керівника країни Чан Сон Тхека за злочини перед державою. Чан Сон Тхек очолював "регентську раду" при молодому правителі Кім Чен Ині і довгий час вважався другою за могутністю людиною в країні.

Як відзначає експерт, з яким розмовляли журналісти North Korea News, видалення статей з онлайн-архівів можна пояснити кількома факторами, в тому числі і стратою дядька Кім Чен Ина. Можливо, з доменної зони КНДР. kp видаляються всі згадки про Чан Сон Тхек, тому архіви сайтів тимчасово недоступні, відзначає експерт. Також він вважає, що видалення статей може бути пов'язано з тим, що інтернет стає більш доступним в КНДР, тому влада намагається посилити і без того жорсткий контроль над мережею. Нарешті, співрозмовник порталу не виключив, що ЗМІ "переписують історію КНДР", щоб затвердити Кім Чен Ина як нового лідера.