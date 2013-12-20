П'ять осіб госпіталізовано після обвалення в лондонському театрі
Медики надали допомогу понад 80 потерпілим при обваленні в лондонському театрі Apollo, повідомила міська служба "швидкої допомоги".
"Допомога надана більш ніж 80 постраждалим, семеро з них поранені важко", - сказали медики, які перебувають на місці події, пише РІА Новости.
П'ять осіб, які постраждали при обваленні в лондонському театрі Apollo, отримали серйозні травми і госпіталізовані, передає телеканал Sky News з посиланням на співробітників "швидкої допомоги".
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Раніше рятувальники повідомили, що евакуювали з-під завалів всіх людей, заблокованих при обваленні.
За різними даними, в театрі прямо під час вистави в четвер ввечері обвалилася частина стелі або балкон.
Театр Apollo був заснований в 1901 році. Його місткість становить 775 місць. Інцидент стався під час показу вистави "Загадкове нічне вбивство собаки" за романом Марка Хеддона про пригоди хлопчика-аутиста. За виставою спостерігали близько 700 глядачів.