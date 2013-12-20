Путін підписав указ про помилування Ходорковського

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу Кремля.

«Керуючись принципами гуманності, постановляю: помилувати засудженого Ходорковського Михайла Борисовича, 1963 року народження, уродженця міста Москви, звільнивши його від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання», - сказано в повідомленні.

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У четвер президент РФ після великої щорічній прес-конференції заявив журналістам, що Ходорковський написав прохання про помилування, і найближчим часом буде підписано відповідний указ. За словами президента, Ходорковський "посилається на обставини гуманітарного характеру, у нього хвора мати".

Ходорковський мав вийти на свободу за вироком в серпні 2014 року.