Суд у США ухвалив перше рішення проти АНБ за позовами про збір стільникових даних

Федеральний суддя Річард Леон випустив заборонне рішення, яке позбавляє АНБ права збирати так звані метадані двох абонентів стільникового компанії Verizon, повідомляє РІА Новости.

Проте суддя призупинив дію рішення до можливої апеляції з боку АНБ.

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Біглий співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден раніше поширив відомості про ряд секретних програм стеження. Одна з цих програм дозволяла збирати дані про всі дзвінки на або з території США, включаючи місце розташування стільникових телефонів, їх номери та тривалість розмов.

Громадські організації подали ряд позовів проти спецслужб, і рішення Леона стало першим рішенням проти АНБ.