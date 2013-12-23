Альохіна з групи Pussy Riot вийшла на свободу

Учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна, яка відбувала покарання у нижегородській колонії, в понеділок вийшла на свободу за амністією, повідомив РИА Новости її адвокат Петро Заїкін.

"Марія Альохіна вийшла на свободу. Всі документи оформлені і підписані", - сказав він.

За словами адвоката, в понеділок о 8:00 ранку його викликали в колонію, де в його присутності Альохіній повідомили про звільнення . Він уточнив, що, швидше за все, вже сьогодні вона відправиться поїздом додому.

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Нагадаємо, п`ять дівчат в кінці лютого 2012 прийшли в храм Христа Спасителя в Москві і, надівши маски, провели так званий панк-молебень. Відеоролик з виступом був викладений в інтернеті і викликав великий суспільний резонанс. Поліція затримала трьох учасниць акції - Марію Альохіну, Надію Толоконникову і Катерину Самуцевич, яких Хамовницький суд Москви 17 серпня 2012 засудив до двох років колонії загального режиму за хуліганство.

Мосміськсуд 10 жовтня змінив Самуцевич покарання на умовне. У травні 2013 року Мосміськсуд визнав законним вирок учасницям панк-групи Pussy Riot, засудженим на два роки ув`язнення за хуліганство.