Толоконникова із Pussy Riot подасть скаргу до Верховного суду Росії

Захист Надії Толоконникової за підтримки омбудсмена Володимира Лукіна звернувся до Верховного суду, пише газета "Ведомости".

Захист учасниці панк-групи Pussy Riot Надії Толоконникова, засудженої на два роки позбавлення волі за хуліганство, звернувся до Верховного суду з наглядовою скаргою на вирок Хамовницького райсуду, про це повідомила адвокат Толоконниковой Ірина Хрунова.

За її словами, у вівторок скарга була передана до апарату уповноваженого з прав людини при президенті Володимира Лукіна, який погодився підтримати заяву. Раніше Лукін підтримав клопотання захисту Толоконникової, спрямоване до президії Мосміськсуду, заявивши про необхідність скасування вироку: у своєму зверненні до Мосміськсуду він вказував, що проведення панк-молебню у храмі Христа Спасителя порушило тільки внутрішній розпорядок храму. Мотив релігійної ненависті, на його думку, підтверджено не було, як і суспільну небезпеку дій дівчат.

З апарату уповноваженого до Верховного суду документи надійдуть через кілька днів, підтвердив начальник управління апарату омбудсмена Микола Васильєв. Зараз завершується робота над клопотанням уповноваженого. У цьому документі враховані доводи Мосміськсуду, які раніше не знаходили підстав для перегляду вироку. Суд вірно оцінив характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного, а доводи уповноваженого про невинність Толоконникової та про відсутність складу злочину в її діях «не можна визнати переконливими», вказувала суддя Мосміськсуду Еллада Бондаренко у своїй постанові в березні 2013 р. в травні в задоволенні скарги Толоконникової відмовила вже голова Мосміськсуду Ольга Єгорова.

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Але захист Толоконникової продовжує доводити, що вирок був винесений з порушеннями. Суд поклав в основу вироку неприпустимий доказ, наполягає Хрунова: третя за рахунком експертиза була проведена фахівцями недержавного установи, яким не роз'яснили їх права і відповідальність, а самі експерти вийшли за межі своїх спеціальних знань, при цьому суд не впевнився в їх належній кваліфікації. Адвокат зазначає, що суд не врахував ненасильницький характер діяння і відсутність заподіяної їм матеріальної шкоди і поставив у провину Толоконниковій дії, які нею не здійснювалися (поширення відеороликів із записом панк-молебню) . Крім того, їй невірно обчислили термін покарання: суд додав Толоконниковій один зайвий день позбавлення волі. Хрунова також сподівається, що вагомим аргументом буде й підтримка омбудсмена - «чиновника рівня міністра».