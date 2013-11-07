Толоконникова із Pussy Riot подасть скаргу до Верховного суду Росії
Захист Надії Толоконникової за підтримки омбудсмена Володимира Лукіна звернувся до Верховного суду
Захист Надії Толоконникової за підтримки омбудсмена Володимира Лукіна звернувся до Верховного суду, пише газета "Ведомости".
Захист учасниці панк-групи Pussy Riot Надії Толоконникова, засудженої на два роки позбавлення волі за хуліганство, звернувся до Верховного суду з наглядовою скаргою на вирок Хамовницького райсуду, про це повідомила адвокат Толоконниковой Ірина Хрунова.
За її словами, у вівторок скарга була передана до апарату уповноваженого з прав людини при президенті Володимира Лукіна, який погодився підтримати заяву. Раніше Лукін підтримав клопотання захисту Толоконникової, спрямоване до президії Мосміськсуду, заявивши про необхідність скасування вироку: у своєму зверненні до Мосміськсуду він вказував, що проведення панк-молебню у храмі Христа Спасителя порушило тільки внутрішній розпорядок храму. Мотив релігійної ненависті, на його думку, підтверджено не було, як і суспільну небезпеку дій дівчат.
З апарату уповноваженого до Верховного суду документи надійдуть через кілька днів, підтвердив начальник управління апарату омбудсмена Микола Васильєв. Зараз завершується робота над клопотанням уповноваженого. У цьому документі враховані доводи Мосміськсуду, які раніше не знаходили підстав для перегляду вироку. Суд вірно оцінив характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного, а доводи уповноваженого про невинність Толоконникової та про відсутність складу злочину в її діях «не можна визнати переконливими», вказувала суддя Мосміськсуду Еллада Бондаренко у своїй постанові в березні 2013 р. в травні в задоволенні скарги Толоконникової відмовила вже голова Мосміськсуду Ольга Єгорова.
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Але захист Толоконникової продовжує доводити, що вирок був винесений з порушеннями. Суд поклав в основу вироку неприпустимий доказ, наполягає Хрунова: третя за рахунком експертиза була проведена фахівцями недержавного установи, яким не роз'яснили їх права і відповідальність, а самі експерти вийшли за межі своїх спеціальних знань, при цьому суд не впевнився в їх належній кваліфікації. Адвокат зазначає, що суд не врахував ненасильницький характер діяння і відсутність заподіяної їм матеріальної шкоди і поставив у провину Толоконниковій дії, які нею не здійснювалися (поширення відеороликів із записом панк-молебню) . Крім того, їй невірно обчислили термін покарання: суд додав Толоконниковій один зайвий день позбавлення волі. Хрунова також сподівається, що вагомим аргументом буде й підтримка омбудсмена - «чиновника рівня міністра».