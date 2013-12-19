У Запорізькій області троє людей загинуло, намагаючись перетнути ставок на автомобілі
09:22, 19 грудня 2013Суспільство
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У Запорізькій області легковик провалився під лід, загинуло троє осіб
Загиблі намагалися переїхати ставок по льоду
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 18 грудня поблизу с. Білоцерківка Куйбишевського району при перетині ставка по льоду після риболовлі під лід провалився автомобіль «Москвич-412». Внаслідок події загинуло троє осіб.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Кривому Розі троє дітей і жінка загинули внаслідок падіння автомобіля в річку.
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