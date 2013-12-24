Будівлю поліції в Єгипті намагалися підірвати: поранено більше 80 осіб, є жертви

Вісім людей загинули і понад 80 отримали поранення в результаті підриву начиненого вибухівкою автомобіля в управління поліції провінції Дакахлія в місті Ель-Мансура на північ Каїра, уточнюють місцеві медики. Раніше повідомлялося про п'ять загиблих і більше 60 постраждалих, повідомляє РИА Новости.

Як повідомляє з посиланням на очевидців інформаційний портал ''Аль- Ахрам'', «вибух був такої потужності, що повністю знищив праве крило п'ятиповерхової будівлі поліцейського управління». За словами очевидців, опитаних ЗМІ, під уламками будівлі знаходяться десятки людей. Повідомлялося, що від вибуху постраждало і безліч інших будинків.

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Незначні поранення отримав начальник управління безпеки провінції, були поранені і інші високопоставлені офіцери.

Кількість терактів і атак бойовиків в Єгипті багаторазово зросла на початку липня цього року після відсторонення від влади президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі. Спершу напади на поліцейських і військових відбувалися лише на півночі Синайського півострова, а останнім часом бойовики стали атакувати патрулі і в інших районах країни.