Машину з вибухівкою підірвали біля поліції в Країні басків
08:53, 21 вересня 2008Світ
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Шестеро людей поранено
Щонайменше шестеро чоловік дістали поранення в неділю вранці від вибуху автомобіля, начиненого вибухівкою, біля комісаріату поліції в місті Ондарроа (Країна басків), повідомляє Національне радіо Іспанії (НРІ).
"Поранені - три співробітники поліції і три випадкових перехожих, доставлені до лікарні", - зазначає НРІ.
За його даними, за кілька годин до інциденту сильний вибух прогримів у місті Віторія, столиці Країни басків: біля будинку ощадбанку Caja Vital також вибухнув автомобіль з вибухівкою, заподіявши великі руйнування будівлі.
За інформацією НРІ, поліція вважає, що обидва вибухи організовані сепаратистським угрупованням ЕТА, яке добивається незалежності Країни басків методами терору.
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