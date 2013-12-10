У США через снігопад скасовано майже 4 тисячі авіарейсів

Відповідні рішення ухвалила влада штатів Пенсільванія, Делавер, Меріленд, Західна Вірджинія, Кентуккі, Теннесі, Коннектикут і столиці країни Вашингтона. Найближчим часом до них можуть приєднатися Род-Айленд і Массачусетс. Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

На тему: Через потужні снігові бурі у США загинули люди, скасовано 2 тисячі авіарейсів

За даними Національного метеобюро, в деяких районах країни вже випало до 30 см снігу. Стихія вплинула на роботу місцевих аеропортів. Сьогодні вранці в США було скасовано майже 1,5 тис авіарейсів. У понеділок ця цифра склала майже 4 тис авіарейсів. Зокрема, негода внесла зміни в роботу аеропортів Нью-Йорка, Ньюарка (штат Нью-Джерсі) і Філадельфії (штат Пенсільванія).

Снігопади ускладнили автомобільний рух. На федеральних трасах і у великих містах утворилися численні затори через роботу снігоприбиральної техніки, яка вже не встигає прибирати з вулиць снігові опади, а також через численні аварії. Так, сьогодні в штаті Коннектикут було зафіксовано 83 великі дорожньо-транспортних пригоди, в яких постраждали 8 людей. У Нью-Йорку також відзначені чисельні ДТП.

У найближчі години, за прогнозом метеорологів, снігопади тільки посиляться.