Поблизу посольства США в Афганістані прогриміли вибухи, є загиблі

Як повідомив афганський телеканал "Медіа-1", спочатку в дію було приведено потужний вибуховий пристрій. У цей час повз диппредставництва проїжджала поліцейська машина, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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Троє поліцейських загинули. Потім у цьому ж районі розірвалися кілька реактивних снарядів. Про наслідки цих атак поки не повідомляється.