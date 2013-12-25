Поблизу посольства США в Афганістані прогриміли вибухи, є загиблі
07:54, 25 грудня 2013Світ
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Серія вибухів пролунала поблизу посольства США в столиці Афганістану - Кабулі.
Щонайменше три людини загинули в результаті вибухів в Кабулі
Як повідомив афганський телеканал "Медіа-1", спочатку в дію було приведено потужний вибуховий пристрій. У цей час повз диппредставництва проїжджала поліцейська машина, повідомляє ИТАР-ТАСС.
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Троє поліцейських загинули. Потім у цьому ж районі розірвалися кілька реактивних снарядів. Про наслідки цих атак поки не повідомляється.
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