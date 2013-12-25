У Білорусі водії проведуть акцію проти податку на автомобілі

У Білорусі автомобілісти планують повторити акцію протесту проти запровадження податку на автомобілі 27 грудня о 18.00.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, така інформація з'явилася в соціальних мережах.

Зокрема, в соцмережах створено зустріч «Стоп-податок-2» і йде активний репост повідомлення про акцію, в якому закликають всіх приєднатися до неї.

«Ми вийшли і виїхали 20 грудня, але нас влада не почула! Тому ми «кричатимемо» далі доти, поки нас не почують. У цю п'ятницю 27 грудня о 18:00 на центральних проспектах свого міста ми знову скажемо своє «Я»! Ми люди, а не худоба, і з нами потрібно рахуватися. Явка обов'язкова у всіх містах країни! Боятися нема кого - він ніхто!», - йдеться в повідомленні автолюбителів.

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Як повідомляв УНІАН, акція «Стоп-податок» проти запровадження мита на автомобілі відбулася 20 грудня в багатьох містах Білорусі. Найчисленнішою вона була в Мінську. Столичні автомобілісти зупинили рух на проспекті Незалежності майже на годину. Акцію підтримали сотні перехожих.

Після проведення акції автомобілістів «Стоп-податок» 20 грудня в центрі білоруської столиці найбільш активних її учасників затримали правоохоронні органи. Надалі затриманих було засуджено до штрафів та адміністративних арештів.

Довідка УНІАН. Невдоволеність автовласників викликає плановане запровадження з 1 січня 2014 року держмита на автомобілі - аналогу "транспортного податку". Його щорічно платитиме кожен автовласник під час проходження держтехогляду.

Планується, що величина мита буде диференційована залежно від вигляду і маси транспортного засобу. Її розмір становитиме від 3 до 25 базових величин (нині від 390 тис. рублів (41 дол.) до 3 млн. 250 тис. рублів (344 дол.)).

За даними Мінфіну, заплановані доходи від стягування мита становитимуть 1,6 трлн рублів (168,9 млн. дол.). Кошти розподілятимуться порівну між республіканським і місцевими бюджетами і спрямовуватимуться на ремонт і будівництво автодоріг.