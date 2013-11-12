У Білорусі безробітних обкладуть податком

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявила начальник головного управління фінансування соціальної сфери і науки Міністерства фінансів Білорусі Світлана Кретова на розширеному засіданні в Палаті представників Національних зборів Білорусі.

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«На даний час в уряді розглядається питання про встановлення податку для громадян, які не беруть участі у формуванні дохідної частини бюджету шляхом сплати податків, оскільки ніде формально не працюють, але користуються соціальними благами, які фінансуються з бюджету», - сказала Кретова.

За її словами, в проекті пропонується встановити щорічний платіж у розмірі 2,6 млн рублів (280 дол.). Ці кошти планується направляти на фінансування соціальної сфери. У документі також визначена категорія громадян, яких «можна віднести до дармоїдів».

Проект указу на даний час розглядається зацікавленими держорганами.