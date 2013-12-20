Всі трудові мігранти в Росії будуть зобов'язані підтверджувати володіння російською мовою

З 1 січня 2015 року всі іноземці, що приїжджають на роботу до РФ, повинні будуть підтверджувати володіння російською мовою, знання історії Росії і основ законодавства Російської Федерації, підтверджувати знання необхідно кожні п'ять років, вартість складання іспиту становитиме 5 тис. руб. (близько 150 дол.).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний закон ухвалили російські депутати.

«Пропонується встановити, що законопроект набуває сили з 1 січня 2015 року», - йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, підтверджувати володіння російською мовою, знання історії Росії і основ законодавства Російської Федерації зобов'язані іноземні громадяни, які звертаються для отримання посвідки на проживання, а також прибувають до Російської Федерації для здійснення трудової діяльності в порядку, що не потребує отримання візи, при зверненні за видачею дозволу на роботу або патенту.

Ця норма також поширюється на осіб, що звертаються для отримання звичайної робочої візи (за винятком іноземного громадянина, який є висококваліфікованим фахівцем).

Наголошується, що сертифікат про володіння російською мовою, знання історії Росії і основ законодавства Російської Федерації видаватиметься освітніми та іншими організаціями на території Росії або уповноваженими організаціями за кордоном.

Термін дії такого сертифікату становить 5 років з дати його видачі.

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Автори закону вважають, що введення в законодавство пропонованих змін дасть можливість сприяти розвитку російського освітнього простору як на території Росії, так і в країнах походження мігрантів; сприяти популяризації російської мови на просторах СНД; оптимізувати процеси на російському ринку праці, вивільняючи додаткові робочі місця для громадян Російської Федерації.

Окрім того, закон повинен знизити небезпеку виникнення соціальної напруженості в суспільстві; дієво вплинути на формування толерантності в російському суспільстві, а також значно зменшити залучення трудових мігрантів до корупційних схем.

«Складання іспиту з російської мови як іноземної мови, історії Росії і основ законодавства Російської Федерації оплачуватиметься іноземними громадянами самими. Вартість такої послуги може становити до 5 тис. рублів. Таким чином, ухвалення законопроекту не потребуватиме додаткового фінансування за рахунок бюджетних коштів», - йдеться в документі.