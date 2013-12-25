Парламент Придністров'я схвалив використання законодавства РФ

Парламент невизнаної республіки Придністров'я схвалив у першому читанні ініціативу президента Євгена Шевчука про введення російського федерального законодавства в республіці. Депутати проголосували за внесення поправок до Конституції. Яким чином це відбуватиметься, вони вирішать під час другого читання, після консультацій з експертами, пише ИТАР-ТАСС.

У своєму виступі перед парламентарями лідер Придністров'я підкреслив, що в даній законодавчій ініціативі укладена воля придністровського народу, виражена на референдумі 2006 року, коли більшість жителів висловилися за приєднання до Росії .

Шевчук пропонує ввести федеральне законодавство РФ поряд з місцевим, причому російські закони мають стати пріоритетними в ієрархії, а "законодавство Придністров'я має займати підфедеральний рівень".

"Перед Придністров'ям гостро стоїть проблема вбудовування в нову економічну реальність після підписання Молдовою угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС. Відмова враховувати інтереси людей, що проживають в конфліктній зоні, і спроби нав'язати певні умови демонструють неприкритий тиск", - заявив президент.

Парафування договорів про асоціацію та вільну торгівлю між Молдовою і ЄС у Вільнюсі викликало заклопотаність влади Придністров'я. Вони побоюються, що в разі приєднання до цих документів України регіон може опинитися в економічній блокаді. Тирасполь вже запропонував Кишиневу "цивілізовано розлучитися", враховуючи, що "пріоритетом Придністров'я є інтеграція в євразійський простір".