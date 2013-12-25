Прохань у Мінська більше немає: Путін пообіцяв Лукашенку кредит до $2 мільярдів

"Хочу вас проінформувати також про те, що під час сьогоднішньої зустрічі уряд РФ прийняв рішення посприяти нашим колегам у зв'язку з тим, що відбувається на світових ринках і надати республіці Білорусь в 2014 році додаткові позикові кошти в обсязі до 2 млрд доларів", - заявив Путін, якого цитує ИТАР-ТАСС.

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Президент Білорусії Олександр Лукашенко запевнив, що кредит, який його країні видасть Росія, "просто так не проїдять". Лукашенко додав, що оскільки економіка Білорусії працює на 60-70% на сировині та комплектуючих російського виробництва, то позикові кошти опосередковано послугують розвитку й економіки РФ.

Президент Білорусії подякував Путіну за рішення про надання кредиту. "І уряд Росії, і президент тим більше Росії, які вміють добре рахувати гроші, просто так нічого не роблять", - підкреслив він.

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Лукашенко зазначив, що Росія і Білорусія напередодні 2014 року вирішили всі наявні питання, і прохань у Мінська до Москви більше немає.

"Сьогодні можна з упевненістю сказати, що не залишилося жодного питання, яке ми могли б поставити перед нашими росіянами, або прохання, з яким ми могли звернутися до вас. Ми сьогодні вирішили всі питання напередодні нового року", - сказав він.