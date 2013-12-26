Літак Ан-12 впав у Росії, є жертви

Літак Ан-12 впав на військові склади в передмісті Іркутська, повідомило джерело в силових структурах регіону.

«За попередньою інформацією, о 16.39 мск (14:39 за Києвом) літак впав на військові склади в передмісті Іркутська», - повідомило джерело РИА Новости. Читайте також: На Вінниччині впав літак При падінні літака загинув екіпаж з шести осіб з Іркутського авіазаводу.

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