У ЄврАзЕС відклали надання кредиту Білорусі

Дане рішення ухвалене у зв'язку з невиконанням республікою контрольних показників стабілізаційної програми, передає РИА Новости з посиланням на повідомлення Євразійського банку розвитку (ЄАБР).

"Стабілізаційна програма продовжена до 1 липня 2014 року, а дата доступності фінансового кредиту АКФ - до 31 грудня 2014 року" , - сказано в довідці до засідання ради, на якому було прийнято рішення.

Рада АКФ рекомендувала Білорусі "розробити та реалізувати заходи, необхідні для виконання всіх показників шостого траншу, погодивши ці заходи і терміни їх виконання з керівником у рамках нового листа про наміри".

На тему: Прохань у Мінська більше немає: Путін пообіцяв Лукашенку кредит до $2 мільярдів

За попереднім графіком, Білорусь повинна була отримати останній транш кредиту АКФ ЄврАзЕС на 440 мільйонів доларів до кінця 2013 року. Рада АКФ схвалив умови його надання в червні 2013 року.

Угода між Білорусією і ЄАБР, який керує коштами АКФ ЄврАзЕС, з виділення кредиту на 3 мільярди доларів підписана 9 червня 2011 року. Кошти перераховуються шістьма траншами. Перший, на 800 мільйонів доларів, ЄАБР перерахував до Білорусі в червні 2011 року, ще чотири транші по 440 мільйонів доларів надійшли в грудні 2011 року, в червні 2012 року, в січні 2013 року і в квітні 2013 року.

Євразійський банк розвитку заснований Росією і Казахстаном в січні 2006 року з метою сприяння розвитку економіки держав - учасників і розширенню їх торгово -економічних зв'язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 мільярда доларів. Державами - учасниками банку є Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, РФ і Таджикистан.