У Грузії демонтували пам’ятник Сталіну
16:32, 31 грудня 2013Світ
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У грузинському місті Телаві демонтували пам’ятник Йосипу Сталіну, встановлений цієї осені біля Меморіалу загиблим у Другій світовій війні
Місцева влада заявила, що монумент встановили незаконно, його демонтаж відбувся у присутності поліції, повідомляє Радіо Свобода.
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Пам’ятник Сталіну у Телаві відкрили з ініціативи місцевої організації сталіністів. Її очільник Шота Лазаріашвілі після сьогоднішнього демонтажу заявив, що «боротьба зі Сталіним – це ганьба для країни».
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