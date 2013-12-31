У Грузії демонтували пам’ятник Сталіну

Місцева влада заявила, що монумент встановили незаконно, його демонтаж відбувся у присутності поліції, повідомляє Радіо Свобода.

На тему: Саакашвілі закликав прем'єра відмовитись від пам'ятників Сталіну

Пам’ятник Сталіну у Телаві відкрили з ініціативи місцевої організації сталіністів. Її очільник Шота Лазаріашвілі після сьогоднішнього демонтажу заявив, що «боротьба зі Сталіним – це ганьба для країни».