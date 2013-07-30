Саакашвілі закликав прем'єра відмовитись від пам'ятників Сталіну

Президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав рішення про відновлення пам'ятника Сталіну в місті Горі антидержавницькою дією й закликав прем'єр-міністра Бідзіну Іванішвілі переглянути його.

Як передає РІА «Новости», про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Закон і справедливість" Ярославом Качинським, який перебуває в Тбілісі з візитом.

"Я не дурний і розумію, хто ухвалює сьогодні всі рішення, тому хочу закликати прем'єр-міністра - хай перегляне це рішення. Така дія не піде Грузії на користь", - підкреслив Саакашвілі.

Як нагадав глава держави, Сталін скоїв жахливі злочини, зокрема, віддавши грузинські землі іншим радянським державам, погубивши грузинську інтелігенцію, й отже "відновлення пам'ятника Сталіну є антидержавницькою, антигрузинською, антинаціональною дією".

Грузинські ЗМІ, посилаючись на представника горійського муніципалітету, повідомили сьогодні, що найзнаменитіший пам'ятник Сталіну - на центральній площі Горі, демонтовано за рішенням влади Грузії в 2010 році, - буде відновлено до 21 грудня - до річниці з дня народження радянського генералісимуса.

Представники президентського "Єдиного національного руху", який був правлячою партією до парламентських виборів у жовтні 2012 року, відразу після демонтажу пам'ятника стверджували, що його буде перенесено на територію будинку-музею Сталіна, що знаходиться за кілька сотень метрів від центральної площі, проте журналісти знайшли монумент, що лежав на землі в розвалинах старої будівлі за кілька кілометрів від Горі. Потім колишня влада заявила, що планує замість пам'ятника Сталіну на центральній площі Горі встановити меморіал жертвам серпневих подій 2008 року та сталінських репресій.

Дозвіл відновити пам'ятники Сталіну в різних містах Грузії було дано після перемоги на парламентських виборах політичної коаліції нинішнього прем'єра Бідзіни Іванішвілі "Грузинська мрія".