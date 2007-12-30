Новий рік - свято, що суперечить ісламові?

Релігійне управління Стамбула закликало громадян Туреччини не відзначати Новий рік як свято, якому "немає місця в ісламі", повідомляє проісламська газета "Вакит" (Vakit).

"У розваг, що іменуються новорічними святами, немає культурного й традиційного підгрунтя в нашому суспільстві. Витрати під час таких веселозів на вживання алкоголю та азартні ігри, що марнують сімейний бюджет, завдають шкоди для здоров`я і загрозливі для розуму, їх неможливо співставити з нашими національними і релігійними цінностями", - йдеться у зверненні до співгромадян стамбульського муфтіяту, який цитує газета.

Під час п`ятирічного перебування при владі в Туреччині проісламської Партії справедливості і розвитку (ПСР) влада цієї країни неодноразово робила спроби запровадити в повсякденному житті закони ісламу.

Зокрема, вони хотіли запровадити сухий закон на популярному середземноморському курорті Анталья, заборонити зовнішню рекламу купальників і бікіні в Стамбулі. Ці спроби поки що виявилися марними, проте спостерігачі не виключають, що вони будуть зроблені ще неодноразово.

Новорічні свята в Туреччині відзначаються з середини XIX століття. А перше офіційне знайомство турок з ними відбулося 1926 року, коли в країні був прийнятий сучасний календар, а 1 січня оголошено початком нового року. У 1935 році в Туреччині набув чинності закон, що оголошує другу половину 31 грудня і 1 січня офіційними вихідними. Відтоді турки, 99 відсотків яких є мусульманами, зустрічають Новий рік, як в усьому світі.